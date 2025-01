Jaanuari alguses kogunenud eakate nõukogu täheldas, et Mõisakülas on endiselt lahendamata pinkide küsimus. Kuigi praegu on talv ja libedad teeolud eakate jalutamisretki pärsivad, siis varsti tuleb kevad, inimesed hakkava liikuma ning selle soodustamiseks on nõukoja hinnangul vaja pinke, kus jalga puhata.