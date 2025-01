Ots on kavas lahti laupäeval Viljandi linnastaadionil ja pühapäevaks on tund planeeritud Holstre-Polli spordikeskuse rajale. Juhendaja on treener Kaupo Tammemäe.

"Loodan küll, et Viljandimaal saab nädalavahetusel suusatada, aga eks järgmiste päevade ilm ole võtmetähtsusega," ütles ta kolmapäeval, olles parasjagu Tartus lasteaialastele tundi andmas. "Siin kandis vähemasti on rajaolud head ja tunde saab anda edukalt. Loodan, et Viljandis on olukord enam-vähem sarnane."