Rohepööre tuulegeneraatoritega

Põlevkivielektrijaamade töö jätkamine kuni kavandatava tuumajaama valmimiseni tagaks meile energiakindluse ja hoiaks ära tuulikute rajamise, millest saadav kasu on küsitav. Rohkete tuulikuparkide eriplaneeringud omavalitsustes teenivad ainult arendajate ärihuvisid, jättes kõrvale selle, et see riigi toetusega toodetav elekter tuleb koos võrgutasude tõusuga kinni maksta tarbijatel. Kui tuul ei puhu, oleme edaspidi ikka elektrita.