Juhtkiri Leiubüroo ja taaskasutus

Kui vaadata Viljandi politseijaoskonna hoiulaost tehtud fotosid, siis võib üsna julgelt väita, et seal on väga palju kraami, mille koht võiks olla jäätmejaamas. Miks peaks politsei selliste asjadega vaeva nägema? Leidma tööle inimese, kes neid leidjatelt vastu võtab, dokumente täidab, arvet peab, politsei veebilehele pilte ja andmeid leitu kohta üles paneb, samal ajal kui on teada, et too leitud asi tuli päevavalgele prügikasti kõrvalt ning on põhjust arvata, et ehk "kaotaja" poetas selle lihtsalt konteinerist mööda või ei mahtunud see sinna ära.