Soomaa elanikele on tänavune talv olnud keeruline

25 aastat Halliste jõe käärus Sonni talus elanud Tõnis Korts ütles nädala eest Sakalale, et nii kõrget veetaset on ta oma elamises näinud vaid korra. Olukorra tegi raskeks see, et jää ei kandnud ja koju pääses hädavaevu kõrgete kalamehekummikutega, kogu õu oli vee ja jää all.