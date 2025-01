Aasta algus on Viljandis toonud kolm valerahateadet

Viljandi politsei sai teisipäeval teate, et sularahakeskuses on avastatud võltsimistunnustega 50-eurone rahatäht, mis oli sinna jõudnud Swedbanki Viljandi kontorist. Tänavu on Viljandimaal registreeritud kolm valerahateadet, mullu oli neid kokku 16.