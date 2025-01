Poolesaja lastud hundi seas on ka raskelt haige koertemurdja

Keskkonnaameti andmetel on küttimismaht juba realiseeritud mitmel ohjeldamisalal: Lääne- ja Lõuna-Pärnumaal, Lõuna-Läänemaal ning Järva ja Võru ohjeldamisalal. Kõige rohkem on kiskjaid lastud Võrumaal, kus on tabatud kümme hunti ja see arv oli ka lubatud.