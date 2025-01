Et üle poole põhiturniirist on nüüd seljataga ja ees ootab neli kohtumist, võis peatreener Margit Keerutaja-Must nentida: «Punktitabelis liigume eesmärgipärases graafikus.»

Pärast nädalavahetuse vastasseise hoiab Viljandi Metall turniiritabelis 17 punktiga neljandat kohta. Juhib Rae Spordikool/Viaston, kellel on võrdselt 25 punkti TalTech/Macta Beautyga. Viljandi naiskonna ees kolmandal kohal on Tartu Ülikool/Bigbank, kellel on 23 punkti.