Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Evelin Visk ütles teisipäeval enne kella ühte, et hommikust saadik on libedal kukkumise tõttu haiglasse pöördunud kolm inimest. Poolteist tundi hiljem täiendas ta, et sel põhjusel on viga saanud veel kuus inimest.