Politsei soovib lõpetada tegevuse leiubüroona

Ta nentis, et Viljandi politseimajas on hulk väheväärtuslikku kraami, mida inimesed on avalikust kohast leidnud ja siis politseisse hoiule toonud. Nii võib politseilaost leida vanu kelke, rõivaid, käekotte ja muud, mille rahaline väärtus on väike või olematu.