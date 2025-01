Viljandi raamatukogu kasutajate arv on kasvuteel

Direktor Reet Lubi nentis, et külastuste ja laenamiste arv on küll kasvanud, aga registreeritud lugejate arv kahanenud. "Kõik ei registreeri end lugejaks, meil käiakse ka lehti ja ajakirju lugemas või kaugtööd tegemas. Siin on tasuta wifi ja see on kaugtöö puhul väga oluline," rääkis ta.