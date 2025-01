Viljandi linnavalitsus loobus 900 000 euro suurusest lotovõidust

Mullu mais andis riigi tugiteenuste keskus Viljandi linnavalitsusele teada, et on rahuldanud taotluse ning rahastab Paalalinna viilhalli energiatõhusaks muutmist. Projekti abikõlblike kulude kogumaht oli 1 265 577 eurot, millest linna omapanus pidi olema vähemalt 379 673 eurot. Toetusraha lubati seega ligi 886 000 eurot.

Esmaspäeval saatis aga Viljandi linnavalitsus riigi tugiteenuste keskusele kirja teatega, et soovib sellest rahast loobuda ning viilhalli soojustamisplaanist loobuda. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles põhjenduseks, et linn ei ole võimeline omafinantseeringut katma. "2025. aasta eelarve on üsna pingeline, oleme siin tegelnud kärpimisega ja laenukoormus on suur. Meie prioriteedid investeeringute osas on praegu teistsugused. Raha on vähe."