Enam kui kolme aastakümne pikkune tavatu sõprus sai kaante vahele

"Kellel on nüüdisajal nii kaua kestnud kirjavahetusi? Arvutiajastu ei lasegi neil kahjuks tekkida ja tulevastel ajaloolastel on meie elust seetõttu palju raskem kirjutada," ütles kirjastuse toimetaja-projektijuht Meeli Müüripeal. "Kaua kestnud kirjavahetused on ausad: aastatega selgub ju ikka, kes sa päriselt oled."