Selgusid Viljandi linna preemia kandidaadid

Elutöö preemia kategoorias laekus üheksa ettepanekut. Üks kandidaate on Leo Ira, kes on panustanud nii Viljandi kui Eesti jalgpalli arendamisse, olles töötanud Viljandis treenerina üle 40 aasta. Tema õpilastest on sirgunud mitu endist ja praegust tippjalgpallurit ning edukat treenerit. Teisele kandidaadile Maie Tammemäele on olnud elutöö rahvatantsuga tegelemine ja õpetamine. Möödunud aastal sai ta rahvakunsti edasikandmise eest Ullo Toomi nimelise rahvatantsustipendiumi.