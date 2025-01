REPLIIK Kas nii on ikka viisakas?

Nädalavahetusel ongi inimestel rohkem aega õues möllata, et oma auto parkimiskoht lumest puhastada ja sealjuures seda tegevust ka nautida. Tööpäeviti on aga teinekord päris kiire ja siis võib juhtuda, et lumelükkamine on parajalt tüütu kohustus. Sestap ajab eriti marru, kui oled oma parkimiskoha puhtaks kraapinud ja pärast poeskäiku avastad, et naabrimees on leidnud selle olevat mõnusa paiga oma auto ööunne sättida.