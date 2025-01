JUHTKIRI Pärlipidu aitab õigesse kohta vaadata

On igati tänuväärne, et korraldajatel on jaksu Pärlipidu ikka igal aastal teha ning see on põhjendatult kultuuri- ja spordirahva aasta oodatuim sündmus. See aitab neil ja kõigil teistelgi aasta alguses seljataha jäänut meenutada ning meelde tuletada, et mitte tingimata kõik, mis meiega juhtub, pole halb. Tehakse ka väga palju ilusat, toredat, edasiviivat ja inspireerivat. Tuleb lihtsalt laia maailma asemel kodumaakonnale keskenduda ning saabki pilt klaarim ja pilk paremini fookustatud.