Paala rahvamaja päästmiseks otsitakse 45 000 eurot

Üks nendest, kes võitleb maja külale allesjäämise nimel, on Reegoldi külaseltsi juhatuse liige, vallavolikokku kuuluv Margus Ojaste. "Algul olid meil erimeelsused, aga nüüd on vallavanem Karel Tölp tulnud maja päästmise plaaniga kaasa. Ta on väga tubli, minu silmis on ta tõusnud sada palli – ikka täitsamees kohe!" kõneles Ojaste.