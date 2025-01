KRISTI ILVES Automaks toob palju pahameelt ja vähe keskkonnakasu

Pole vist vaja mainida, et mind ja mu rahakotti see maks ei rõõmusta. Mul on kaks vana nelikveolist diiselautot. Teisiti ei vea praegu välja. Minu töö eeldab suhteliselt palju sõitmist eri kellaaegadel ja nädalapäevadel ning enamasti on sihtpunktiks mõni külake või alevike kusagil Mulgimaa veerel. Kütuse kokkuhoiu mõttes valin ikka kõige otsema tee, mis viib üle mägede ja läbi orgude. Teine auto on hiljuti töömeheteed alustanud poja kasutuses. Tema töökoht on küll vaid 15 kilomeetri kaugusel kodust, aga ükski buss sinna ei sõida.