Jaanuari sademete norm on juba kuhjaga täis

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialist Miina Krabbi ütles, et enamikus kohtades lõppes sadu 12. jaanuari pärastlõunal ning samaks õhtuks oli käesoleval kuul Eestis kõige rohkem sadanud Kihnus. Seal oli saju hulk juba 92,2 millimeetrit, samas kui aastakümnete jooksul on kogu jaanuari normiks kujunenud 42 millimeetrit.

Kõige vähem oli tosina päevaga märjemaid ja tahkemaid sademeid mõõtnud Vilsandi jaam: 39,1 millimeetrit. See on veidi vähem normist, mis on tol saarel talve teise kuu kohta 44 millimeetrit.