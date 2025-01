Viljandimaa püstitas kogu Eestiga solidaarselt uue nukra rekordi

Viljandi maakonna sündide arvu miinusrekord 2022. aastast kahanes 18 võrra: kui see oli 352 last aastas, siis 2024. aastal sündis siin 334 last. Eestis oli eelmine rekordiliselt väikse sündide arvuga aasta 2023, mil ilmale tuli 10 721 last, ent mullu sündis veel enam kui 1000 last vähem: 9646.