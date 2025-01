Elektrilevi annab teada, et kogunenud on nende kriisikomisjon ja rakendatud on ettevõtte vabatahtlik kriisireserv.

Pea ööpäeva kestnud lumetormi tõttu on palju puid ja oksi murdunud ning see on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi mitmel pool Mandri-Eestis. Kõige rohkem lund on sadanud Virumaal 31-51 cm, aga ka mujal Mandri-Eestis küündib lumepaksus 23-37 sentimeetrini.