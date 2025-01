"Oli palve, et need kokku loeksin," ütles Vilmar Villemi, kelle igapäevane amet on olla Eesti Keskkonnateenuste olmeprügi auto juht, aga laupäeval oli tema ülesandeks justkui jõulud kokku korjata. Nii ta sõitiski läbi kaheksa peatuspaika, et tõsta kasti jõulupuud, mis teda ootama olid pandud.