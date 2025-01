Kui reedel aset leidnud pärlipeol Mall Vesilo, Anneli Kundla ja Merike Saaremets näituse "Kirikirjad kindalt seinale" loojatena Eesti kultuurkapitali Viljandimaa ekspertgrupi aastapreemia said, kõlas lavalt ka lause, et seda näitust tahetakse ka New Yorgis näha.