TRIIN LOIDE Haavale pannakse ikka plaaster peale

Eelmisest aastast jäi kuklasse kirvendama too Tallinnas sündinud mõte, et üks matemaatikaõpetaja võiks tunde anda lausa mitmesajale lapsele. Kaamera püsti, õpetaja laste ette ekraanile ja nii see haridus tulebki, eks ole. Sellise lahenduse saaks kasutusele võtta ehk ka mujal tundides ning see aitaks leevendada aasta-aastalt üha karjuvamat õpetajate põuda. Mida sellest siis õieti arvata?