Viljandi linn korraldas detsembri alguses hanke, et leida ettevõte, kes teeks linnavalitsuse ametikohtade analüüsi. Esmaspäeval otsustati sõlmida leping osaühinguga Collaborative Projects, kes küsis selle töö eest 15 860 eurot. Eesmärk on linnapea kinnitusel teada saada, milliseid töid linnavalitsus praegu teeb, mida ta peab tegema ja millised ta on endale ise teha võtnud. Et siis pikemas perspektiivis teaks, kuhu kärpekäärid sisse lüüa.