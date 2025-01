Politseinikud tunnustasid Viljandis läbi jää vette kukkunule abi kutsunud poisse

Laupäeva õhtul märkasid Andero, Robin, Rasmus ja Mihkel, et üks noormees on läinud üle kallaste tõusnud Valuoja nõrgale jääle, ning veel enne, kui õnnetus oli juhtunud, helistasid nad numbrile 112. 11-aastane Rasmus meenutas päev hiljem, et võttis rääkimise enda peale. "Kohe, kui nad (häirekeskus – toimetus) vastu võtsid, käis pauk ära ja ta oli seal sees. Jalgupidi," rääkis Rasmus Kanal 2 uudistesaatele "Reporter". "Siis ta hakkas karjuma: "Appi! Appi!""