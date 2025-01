Argo Alešin Viljandi aastavahetuse üritus on olnud põhjalikult läbi mõeldud ja hingega korraldatud

Argo Alešin, Hype the Funki eestvedaja ja korraldaja

Lugesin 3. jaanuari Sakala juhtkirja ja leian, et selles on Viljandi aastavahetuse ürituse korraldajatele liiga tehtud. Olen viimase kahe aasta jooksul selle ettevõtmisega seotud olnud ning näinud lähedalt, kui pühendunult on seda tehtud.