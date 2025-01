Marta Lotta tantsib unistuste poole Eesti suurima diskokera toel, teletuul tiibades

Pühapäeva hilisõhtul sai selgeks, et 20 loost valis rahvas Eesti Laulu viimaseks, 16. finalistiks Viljandist pärit Marta Lotta Kuke "Tantsin veel". Varem saate "Eesti otsib superstaari" finaali pääsenud Marta Lotta kandideeris Eesti Laulu võistlusele, sest tundis, et käes on aeg näidata, milline artist ja inimene ta on.