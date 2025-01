Pärimusmuusika aidas on vaadata oshibanakunsti

Oshibana on Jaapanist pärit kunstivorm, mis keskendub looduse ilu, harmoonia ja tasakaalu esiletoomisele. Kai Tomasbergi loomingus leiavad oma koha isegi tagasihoidlikud taimed, nagu võilill, mustikas ja sinilill. Tema teosed, mida on eksponeeritud nii Pärnus kui Tartus, on jõudnud ka rahvusvahelise publikuni.

Kai Tomasberg usub, et ilu ei pea kaugelt otsima, see on meie ümber ja koos meiega. "Lillede mustritesse seadmine on rahustav, hingekosutav ja omamoodi teraapiline tegevus, mis toob tegijale palju rõõmu ja rahulolu. Soovin vaatajale tutvustada ehedat Eestimaa loodust, imekauneid ja huvitavaid taimi metsast ja niitudelt, jõekallastelt ja teepervedelt, kus need tihti märkamata jäävad," kõneles autor.