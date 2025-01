Tihe lumesadu koos tugeva tuulega muudab teeolud väga keeruliseks

Prognooside järgi on sadu kõige tihedam homme päeval. Keskkonnaagentuuri andmetel on oodatav lumelisa saartel 15–25, mandri põhja- ja keskosas 8–15, mandri lõunaosas 2–6 sentimeetrit. Lõuna- ja Ida-Eestis sajab ka jäätuvat vihma. Teetemperatuuri kõikumine 0 kraadi ümber muudab teed libedaks ning tuisu tõttu on nähtavus halb. Märja lume ladestumise ja tugeva tuulega kaasneb ka puude murdumise oht teele.