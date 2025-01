JUHTKIRI Tulekahjud ja üleujutused

Los Angeleses on praegu talv, õigemini see aastaaeg, mida Californias talveks nimetatakse, ning maastikupõlengute hooaeg peaks olema möödas, ent loodus sellistest asjadest ei küsi. Kui tavapäraselt on sel ajal olnud vihmaperiood, siis praegu on põud. Tugevad ja väga kuivad tuuled tähendasid seda, et sisuliselt piisas sädemest, et kuivanud rohi ja puud tuld võtaks ning seejärel süttiks tõrvikutena USA-le omaselt väga tihedasti üksteise kõrvale ehitatud majad.