Viljandi sotsiaalmaja põlengus hukkunu leiti koridorist

Kell 21.56 teatati häirekeskusele, et Viljandi sotsiaalmaja esimese korruse korteri aknast on näha leeke. Kohale jõudnud päästjad selgitasid välja, et terve maja on suitsu täis, ning alustasid kohe suitsusukeldumist tulekolde leidmiseks ja inimeste päästmiseks. Kell 22.14 toodi välja teadvuseta kannatanu, kiirabimeedikud konstateerisid tema surma.