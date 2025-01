Mulgimaa suurvesi on teehooldajatele erakordne nähtus

Kahest suurest torust koosnenud teetruup lahkus suure veega oma kohalt. Üks osa liikus mitukümmend meetrit mööda oja edasi, teine on üsna sõidutee külje all.

Eelmisel nädalal kõrgeks kerkinud ning Mulgimaal, Soomaal ja Viljandi vallas vee alla kadunud viiest riigile kuuluvast maanteelõigust on taas sõidetavaks saanud üks. Kui paar teelõiku on sellised, mis üleujutuste ajal on varemgi vee alla kadunud, siis Mulgimaal toimuv on uus ja erandlik ka transpordiametile.