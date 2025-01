Eesti käsipallikoondis mängib Leedus Balti mere turniiril

"Meie arust 16 kõige paremat meest, kes Eesti pinnal võtta on," lausus koondise abitreener Janar Mägi. "Teatud mängijatega on kokkulepped, et nemad jaanuaris ei osale, siis saame olla kindlad, et tähtsateks kohtumisteks on nad kohal. Proovime järjest uusi mehi võistkonda integreerida, et vajadusel oleks meil kandepind laiem."