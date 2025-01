Kinnisvaramaakler avab Viljandis vikatistuudio

Mullu Soomaa vikatimeheks kuulutatud Mario Karro rääkis, et avastaski vikatiga niitmise alles möödunud aastal ja on sellest suures vaimustuses. Vikat oli tal juba jupimat aega olemas, aga varem ei õnnestunud sellega niita. "Olin küll paar korda proovinud, aga selgus, et ta oli mul väga nüri. Möödunud aasta suve hakul õnnestus ta teravaks saada."

Küsimusele, miks vikatiga niitmine talle nii väga meeldib, vastas Karro, et talle meeldib rahu ja vaikus, see mõjub meditatiivselt. "Varasematel aastatel olen trimmerdanud, aga meil on seda müra ümberringi niigi palju." Nüüd on Karro trimmeri nurka visanud ja möödunud hooajast seda käima pannud ei olegi.