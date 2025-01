Riigiametist soodsam hind toob Selverile tööd juurde

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo vanemkomissar Marit Abram avaldas usku, et sellest aastast muutub Selverisse dokumendi tellimine veel populaarsemaks, sest kui dokumenti veebi kaudu tellides valida kättesaamiskohaks poeketi endale sobiva kaupluse infolett, on riigilõivu ja poe teenindustasu kokku 32,30 eurot. Teenindussaali järele minnes on hind aga 35 eurot. Hind sõltub ka sellest, kas dokumenti vormistada teenindussaalis või veebis ning kas lisaks ID-kaardile tellida pass.

2024. aastal telliti Selveritesse 39 067 dokumenti, mis oli 9 protsenti kõigist väljastatud dokumentidest. Selverist dokumentide kättesaamise võimalust kasutasid kõige aktiivsemalt Raplamaa (14 protsenti), Viljandimaa (12), Harjumaa (12) ja Tartumaa (10) elanikud. Mullu telliti Centrumi Selverisse dokumenti 935 korda ning Männimäe Selverisse 558 korda.

"Selver on dokumenditaotlejatele hea alternatiiv, sest lisaks raha kokkuhoiule saab kauplusest dokumendi kätte kiiremini ja mugavamalt,” arvas Abrams ja selgitas, et kauplused on üldjuhul Eestis inimeste liikumisteedel, need on avatud pikemalt kui politseijaoskonnad ja ka nädalavahetustel.

Kokku taotlesid inimesed 2024. aastal 458 099 isikut tõendavat dokumenti, neist 254 505 olid ID-kaardid, 81 242 passid ja 93 866 elamisloakaardid. Eesti kodanikud esitasid mullu kokku 287 387 dokumenditaotlust, millest 63 protsenti tehti iseteeninduse kaudu.

"Iga aastaga on internetist dokumendi taotlemise osakaal kasvanud, sest iseteenindus on mugavam, soodsam ja kiirem," selgitas Abram. "Juhul, kui inimesel on sobiv foto, kehtivad sõrmejäljed ja allkiri, on võimalik kogu protsess alates dokumendi taotlemisest kuni kättesaamiseni teha läbi kordagi politsei teenindussaali minemata."

Noorim, kellele eelmisel aastal iseteeninduses dokumenti taotleti, oli kõigest ühepäevane ja kõige vanem 103-aastane. Iseteeninduses dokumentide taotlemine oli kõige populaarsem täiskasvanute seas, kes on 35–44-aastased. Internetis oli keskmine dokumendi taotlemise aeg viis minutit. Teenindussaalide keskmine ooteaeg oli 31 minutit ja taotlemine võttis kohapeal 10 minutit.