Pillimängijaid oodatakse registreeruma Etno laagrisse

29. Eesti Etno laager kestab kaks nädalat kaunis Kõpu mõisahoones ja jätkub Viljandi pärimusmuusika festivalil 15.–28. juulini. Laager on mõeldud muusikutele vanuses 18–30 eluaastat ning oodatakse kuni 60 osalejat. Juhendajad, kelle käe all õpitakse üksteiselt kuulmise teel pärimusmuusika lugusid, on põneva taustaga muusikud mitmelt maalt, näiteks Kaisa Kuslapuu Eestist ja Ida Marie Jessen Taanist.



Kümnendat korda teoks saavasse Noorte Etno laagrisse oodatakse 13–17-aastasi muusikasõpru, kes on pilli mänginud vähemalt viis aastat, valdavad seda heal tasemel ja tunnevad sügavamat huvi pärimusmuusika vastu. Laagris saab osaleda 35 noort muusikut. Noori juhendavad Mattias Tirmaste, Elina Kasesalu, Luisa Susanna Kütson, Raimond Õunap, Mia Matilda Tammekun ja Mart Adermann.