Hundid murdsid Viljandimaal järjekordse koera

Suislepa jahiseltsi juhatuse liige Andrus Henga ütles, et suur koer murti Roosilla külas Lohu talus. «Üksinda elav vanem naine avastas hommikul, et koera ei olnud enam õues. Hundijälgede luurel olevad kohalikud jahimehed avastasid surnud koera põllult. Maha oli ta murtud varem koduõues,» kõneles ta.

Hundikoera moodi segavereline koer oli üsna vana, 13-aastane ja kaalus 35 kilogrammi. «Suured koerad on kohmakad, nad ei suuda väga palju joosta, hunt pigem selliseid valibki, sest väiksemad suudavad eest ära minna ja kuhugi peitu pugeda,» selgitas Henga. «Suur koer ei suuda end piisavalt keerata ja kui on kaks hunti, jääb ta neile väga kiirelt alla. Jälgede järgi võis aru saada, et selle koera olid maha murdnud vähemalt kaks hunti.»