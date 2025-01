JUHTKIRI Kas saaksime jaanuaritormiga praegu paremini hakkama?

Uus aasta kipub Eestis üsna dramaatiliselt saabuma. Kui ilutulestik on vastu taevast lastud ning on aega jälle enda ümber vaadata, võib näiteks avastada, et oled väikeste üleujutustega sisse piiratud. Viljandimaal on ka nende ridade kirjutamise ajal mitu teelõiku üle ujutatud ja läbimatuks kuulutatud. Jääb loota, et mõni uljaspea ei otsusta seda väljakutsena võtta ning ohtlikest lõikudest hoitakse eemale.