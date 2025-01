Mulgid seadsid võrku üles Eesti kõige suurema murdesõnastiku

Läinud reedel esitleti Mustla kohvikus mulgi keele digitaalset sõnaraamatut, mida on kokku pandud sisuliselt veerand sajandit. Mõne aasta pärast peaks sõnastik ka trükki jõudma, seni on oodatud kõik parandused ja täiendused. Pildil sõnastiku töörühma juht Alli Laande (paremal) ja keeleteadlane Karl Pajusalu (keskel) ning esitlusel osalenud vaibakunstnik Anu Raud.

Mustla kohvikus tähistati reedel suure mulgi sõnaraamatu veebiversiooni avaldamist. Sõnaraamatut on kokku pandud kümme aastat ja enamgi ning selles on üle 20 000 sõnaartikli. Tulevikus on plaanis välja anda ka mitmeköiteline paberil sõnastik.