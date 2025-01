Milline siis on Mulgimaa kultuuriorganisatsioonide üldpilt?

Seni on olnud peamised eestvedajad Mulgi kultuuri instituut, Mulgimaa arenduskoda ja käivitusraskustes kiratsev Mulgi elamuskeskus. Viimati mainitu on ka orkaaniks paisunud tüli allikas. Kui lisame juurde kultuuri- ja rahvamajad, raamatukogud, külaseltsid ning kõikvõimalikud mittetulundusühingud, kelle põhimäärustest võib ühe põhitegevusena välja lugeda kultuuripärandi alalhoidmise ja edendamise, tuleks see nimekiri hoomamatu.