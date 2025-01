Tänavu jõuab müügile 30 erisugust postmarki

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul tuleb rikkalik margiaasta, sest teemade valik on suur ja mitmekesine, kajastades Eesti ja Euroopa olulisi sündmusi ning väärtustades siinset kunsti, kultuuri ja loodust.

«9. jaanuarist on Omniva e-poes ja postkontorites müügil uued riigisümboliga margid, mis jätkavad üht meie vanimat standardmargisarja, millel on kujutatud Eesti Vabariigi vapilõvisid. Need margid meenutavad esimest postmarki, mis anti välja pärast Eesti taasiseseisvumist 1991. aastal,» rääkis Mägi pressiteate vahendusel.