Jalgpallur ja personaaltreener Tanel Lang: uusaastalubadused tervise teemal on ja jäävad

Personaaltreener Tanel Langi sõnul ei ole jõutreeninguga alustamisel ülemist vanusepiiri. Tema sõnul on inimene loodud liikuma.

Viljandist pärit ja siit jalgpallurikarjääri alustanud Tanel Langile, kes kannab Premium-liigas Tartu Tammeka värve, on praegu spordis jalgpall number üks ja personaaltreeneri amet number kaks. Ometi võib teda tihtipeale leida nii Viljandi kui Tartu jõusaalidest. Ise nimetab ta end liikumise optimistiks ja leiab: peaasi, et inimene liiguks. Samuti leiab ta, et trenn tuleb teha endale meeldivaks.