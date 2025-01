Lapse jalutuskäru kadus Viljandis poe eest paari nädala jooksul

Naine selgitas, et oli eelmisel aastal koos lapsega käinud Paalalinna Maksimarketis. Et toidukotid osutusid lõpuks väga raskeks ja üks tuttav pakkus talle koos lapsega küüti, otsustas naine jalutuskäru ajutiselt poe juurde jätta. "Käru ei mahtunud autosse," selgitas ta.

Käru jättis ta poehoone ette pakiautomaatide juurde, arvates, et see seal kellelegi ette ei jää. "Jõuluaeg oli kiire ja umbes nädal oli möödas, kui läksin, et võtan lõpuks käru," selgitas naine. Maksimarketi ees seda enam aga polnud. Facebooki vahendusel loodabki ta leida inimest, kes käru võttis ning võiks selle ka tagastada.