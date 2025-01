Linnajuhid vajavad ametnike töömahu teadasaamiseks 16 000-eurost analüüsi

Linnapea Johan-Kristjan Konovalovi selgitust mööda telliti analüüs selleks, et saada kõrvaltvaataja pilku oma töötajate ülesannetele. "Tahame teada, kui palju meie töötajate ülesannetest on omavalitsusele peale pandud seadustega riigi poolt ja kui palju ülesannetest on linn endale püstitanud ise."

Nagu Konovalov märkis, on Viljandis juba pikalt räägitud sellest, et linnavalitsuse töö peab muutma efektiivsemaks. "Lisaks sellele, et me vaatame linnas tervikuna ringi, peame ka linnavalitsuse sisse vaatama," ütles ta. "Kas kõik need tegevused ja tegevuste viisid on sellised, nagu seadus meilt täpselt nõuab, või on meil ka selliseid tegevusi, mille on linn endale vabatahtlikult võtnud."