Veebileht leiatoetus.ee on plaanis avada 1. veebruaril ja juba on üle tuhande neid, kes on pannud end ootenimekirja, et saaks kohe, kui asi tööle on läinud, võimalust kasutada. Ühtlasi hakkab uudne lahendus osutama teavitusteenust, mis tähendab, et huvilistele antakse sobiva toetusmeetme avanemisest teada.