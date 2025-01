Uuenenud lumekaarti saab aidata täpsemaks muuta iga huviline

Samuti muutus lumekaardi välimus. Kui varem oli see olenevalt lume paksusest laiguti heledamalt või tumedamalt sinine, siis nüüd on ühtlaselt hall. Mõõtmiskohad on esitatud punktidena ning kaarti on võimalik suurendada. Kui lähestikku on mitu mõõtmist, ilmuvad need kõik kaardi suurendamisel nähtavale.

Keskkonnaagentuuri kliimaosakonna juhtivspetsialist Külli Loodla ütles, et enam ei pea agentuuri töötaja andmeid kaardile kandma käsitsi, vaid see käib automaatselt. Lisandunud on võimalus vaadata lumikatte paksuse andmeid ka paari eelneva päeva kohta.

«Keskkonnaagentuur mõõdab Eestis lumikatte paksust automaatselt 27 vaatlusjaamas, mida võib Eesti kohta pidada väheks,» lausus Loodla. «Nii otsustasime loobuda interpoleerimisest ehk nende jaamade info põhjal kogu Eesti lumikatte paksuse hindamisest, mis võib anda pigem eksitavaid tulemusi.»

Kuidas lume paksust õigesti ja usaldusväärselt mõõta, selle kohta leiab info keskkonnaagentuuri veebilehelt lumekaardi alt. Info tuleb lisada nutifoni rakendusse ILM+.

Lumekaardi vaatajatel pole Loodla kinnitusel vaja samas karta, et sinna jõuaks kogemata või pahatahtlikult valesti esitatud infot.

«Rakenduse kaudu saadetavad andmed läbivad kontrolli, milleks kasutame keskkonnaagentuuri seirevõrgust laekunud infot,» märkis ta. «Võib juhtuda, et kontroll esitatud andmeid ei kinnita, ja siis neid kaardile ei kanta.»

Lumekaart ametlike jaamade infoga uueneb veebilehel igal hommikul hiljemalt kell kümme, vabatahtlike vaatlejate panus jõuab kaardile keskpäevaks ja vahel täieneb hiljemgi.

Kes on otsustanud riiklikule ilmateenistusele appi tulla, sel soovitab Loodla lume paksust mõõta regulaarselt. Hea, kui seda saaks teha igal päeval samal ajal. Andmeid võiks sisestada ka siis, kui võrreldes eelmise ööpäevaga pole lumikate vähenenud ega kasvanud.

Keskkonnaagentuur peab Loodla sõnul asjahuviliste panust vajalikuks ning väärtuslikuks, kuid ametlikke rekordeid kajastavad siiski vaid ametlikud jaamad, mis vastavad nõutud kriteeriumidele.

«Huviliste abil oleme erinevaid ilmaandmeid kogunud alates 2021. aasta augustist, mil hakkas tööle meie mobiilirakendus. Selle kaudu on võimalik sisestada ka näiteks äikese esinemist ja jääkatte paksust,» rääkis ta. «Rakenduses on loodud võimalus, et igaüks saab teistega jagada oma asukoha värsket ilmainfot, näiteks ohtlike ilmastikunähtuste kohta. Äpi kaudu edastatud info on oluliseks abiks ilmaprognooside ja hoiatuste jaoks ning aitab kaasa prognooside ja -hoiatuste kvaliteedile.»