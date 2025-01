Põhja-Sakala vallas kasvab perearstimure veelgi

Ta kinnitas, et 2020. aasta 30. juunist on Põhja-Sakalas olnud üks nimistu asenduses ehk ilma kinnitatud perearstita. "Oleme asemele otsinud uut perearsti ja seadusest tulenevalt on konkursid korraldatud. Doktor Marika Tederi asenduses olevale nimistule ei ole uut kanditaati seni leitud, aga oleme asenduses olevaid nimistuid pidevalt pakkunud kõikjale ja ka doktor Teder on otsinud kõrvale teist arsti," rääkis Sandra Mustasaar.