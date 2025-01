14. Mulgi uisumaraton on Viljandi rattaklubil Viljandi järve jääle planeeritud 25. jaanuariks. Selle nädala alguses pidid korraldajad tõdema, et jääkiht on alles õhuke, sellegipoolest loodavad nad maratoni väljahõigatud kuupäeval maha pidada.