ROBIN LIIBER Mulgi, Viljandi, Tõrva – ära sa kultuuri mõrva! Mulgi põliskultuuri kohal hõljuvad tumedad pilved

Kurioosne on asja juures see, et kogu arutlus käib kuluaarides ning tuleb asjaosalistele ja avalikkusele suure üllatusena. Loodan, et käesolev artikkel aitab asjasse selgust tuua.

Elaksin minagi õndsas teadmatuses, kui ei oleks juhtumisi kuulnud, et Mulgi vallavolikogu 17. detsembri istungil tõdeti, et Mulgi kultuuri instituudi juhil on tähtajaline leping, ning küsiti, mis saab edasi. Vallavanem Dmitri Orav pidi seepeale nentima, et 9. jaanuarile on plaanitud suurem koosolek, kus on arutusel Mulgi kultuuri instituudi ja Mulgi elamuskeskuse ühtse juhtimise alla viimine ning edasised suunad.